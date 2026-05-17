България посрещна Дара след блестящия успех на Евровизия

Дара кацна на летище „Васил Левски“ в София с полет от Виена часове след историческата победа на страната ни в конкурса „Евровизия“. Стотици фенове, близки и журналисти се събраха, за да посрещнат изпълнителката, донесла първия триумф за България в музикалната надпревара.

Самолетът на Дара беше посрещнат с водни салюти, което е тържествен авиационен ритуал, при който две противопожарни или специализирани летищни коли изстрелват мощни струи вода във въздуха, образувайки арка, през която самолетът преминава след кацане. Това е знак на уважение, признание и празничност. След кацане самолетът рулира по пистата, а от двете му страни пожарни автомобили създават водна „арка“. Самолетът минава под нея бавно – това е самият „воден салют“.

Традицията идва от пожарните служби в авиацията и с времето се превръща в международен символ на чест и уважение – нещо като „воден поклон“ към екипажа и пътниците.

Родният спорт също ликува след успеха на Евровизия

"Изобщо нямам идея какво ще видя, но чакам моите фенове със сигурност, защото им нося нещо много специално. Благодаря ви, че сте тук! Много съм щастлива!"

Дара призна, че е усетила любовта на хората още от самолета.

"Нямам търпение да се потопя в тази любов и да запазя този момент за цял живот! Да се насладя и да съумея да преработя цялата тази енергия и да я трансформирам, да я канализирам правилно. Това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка. Оттук насетне има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика".

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев