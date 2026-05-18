  • 18 май 2026 | 12:51
Илиана Раева предрече на Дара световна слава още преди две години

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева видя огромния талант и предрече световна слава на Дара още преди две години по време на участието на певицата в телевизионното шоу за танци “Денсинг Старс”.

Тогава в качеството си на член на безкомпромисното жури Раева се обърна към Дара и публиката: “Искам да мълчите и да ме слушате. Досега съм се стискала да не говоря това, което чувствам. Няма друга звезда на нашия дансинг като Дара. Това момиче е докоснато от Бога. В тебе има такъв талант, такава сила, толкова много можеш, ти си Бродуей. Не знам кой се занимава с теб, но ако ти не станеш световна звезда - Дара, покорила света, ти си провалила своя живот. Аз говоря много сериозно. Когато Господ те е надарил с такъв талант, ти трябва да му се отдадеш и да се отпускаш само тогава когато спиш. През всичкото друго време искам да работиш за своя талант. Ти трябва да работиш и да се развиеш, да постигнеш заради огромния талант, който имаш. Танцуваш, пееш, физиономия, визия - всичко.”

