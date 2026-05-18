  Босът на Локо (Пд): Пречат за четвъртата трибуна на "Лаута", усладила им се е работата

Босът на Локо (Пд): Пречат за четвъртата трибуна на "Лаута", усладила им се е работата

  • 18 май 2026 | 15:57
Босът на Локо (Пд): Пречат за четвъртата трибуна на "Лаута", усладила им се е работата
Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски заяви пред Sportal.bg, че се пречи на строежа на сектор "А" на стадиона на "смърфовете". Бизнесменът посъветва софийските клубове да натискат повече за нови съоръжения.

Крушарски размаха пръст на младата звезда на Локо: Момче, вземи се в ръце!
Крушарски размаха пръст на младата звезда на Локо: Момче, вземи се в ръце!

"Стадионът е нов, но има проблеми, които още не са решени. Да, инфраструктура. Ако сте ходили, видели сте какво е. Тези, които построиха стадиона и направиха трите трибуни, сега пречат за четвъртата. Сигурно им се е усладила работата. Ако ги бях строи аз, сигурно щяха да станат на 12 месеца. Има неща, които не са уредени.

Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан
Крушарски: Трабантът е готов, макар че предния път го дърпахме с магаре, цесекарите да пият един валериан

Когато тръгнахме да строим стадиона, ние направихме едно общо Сдружение. Въпросът беше да го строим заедно. Няколко пъти ме питаха – този стадион кога ще стане? Питайте Общината, защо питате мен? Ъглови сектори ли? Кой ще ги напълни тези сектори?! Столичните клубове трябва да натискат повече, за да получат", каза Христо Крушарски.

