Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 5591
  • 1

Енцо Мареска и Манчестър Сити са постигнали устна договорка за това италианецът да наследи Джосеп Гуардиола като мениджър на “гражданите”. 46-годишният италианец, който бе асистент на Пеп преди да поеме Лестър през 2023 година, бе свързван със Сити още докато бе начало на Челси. Самият той призна, че на три пъти е водил разговори с клуба от “Етихад”. Това бе и една от основните причини за раздялата между Мареска и “сините от Лондон”, която стана факт в първия ден на 2026 година.

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити
Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Според Фабрицио Романо договорка между италианеца и Манчестър Сити е за първоначален контракт за срок от три години. Идеята обаче е на него да се разчита в дългосрочен план.

Късно снощи медиите на Острова разкриха, че двубоят срещу Астън Вила в неделя ще бъде последният за Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити. Решението вече е взето, а клубът организира сбогуването с испанеца, който в продължение на 10 години бе начело на “гражданите” и им донесе толкова много трофеи.

Манчестър Сити има много важен мач още тази вечер, когато гостува на Борнемут. "Гражданите" трябва да направят всичко възможно да спечелят, за да се надяват, че в последния кръг Кристъл Палас може да спре Арсенал и да вдигнат седмата си шампионска титла в ерата "Гуардиола".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

Куман: Не сме фаворити, но можем да победим всеки

  • 19 май 2026 | 11:18
  • 731
  • 0
Нойер ще е титуляр на Световното

Нойер ще е титуляр на Световното

  • 19 май 2026 | 10:28
  • 1631
  • 0
Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

Аморим наследява Моуриньо в Бенфика

  • 19 май 2026 | 10:11
  • 2755
  • 3
В Арсенал не бързат с празненствата

В Арсенал не бързат с празненствата

  • 19 май 2026 | 09:31
  • 1511
  • 4
Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

Трус в Саудитска Арабия! Индзаги напуска Ал-Хилал

  • 19 май 2026 | 08:15
  • 6098
  • 8
Селтик е заплашен от загуба на точки заради феновете си

Селтик е заплашен от загуба на точки заради феновете си

  • 19 май 2026 | 08:09
  • 4416
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 4222
  • 2
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 9549
  • 47
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 7404
  • 15
Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 11:02
  • 1757
  • 4
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 7477
  • 3