Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска и Манчестър Сити са постигнали устна договорка за това италианецът да наследи Джосеп Гуардиола като мениджър на “гражданите”. 46-годишният италианец, който бе асистент на Пеп преди да поеме Лестър през 2023 година, бе свързван със Сити още докато бе начало на Челси. Самият той призна, че на три пъти е водил разговори с клуба от “Етихад”. Това бе и една от основните причини за раздялата между Мареска и “сините от Лондон”, която стана факт в първия ден на 2026 година.

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Според Фабрицио Романо договорка между италианеца и Манчестър Сити е за първоначален контракт за срок от три години. Идеята обаче е на него да се разчита в дългосрочен план.

Късно снощи медиите на Острова разкриха, че двубоят срещу Астън Вила в неделя ще бъде последният за Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити. Решението вече е взето, а клубът организира сбогуването с испанеца, който в продължение на 10 години бе начело на “гражданите” и им донесе толкова много трофеи.

Манчестър Сити има много важен мач още тази вечер, когато гостува на Борнемут. "Гражданите" трябва да направят всичко възможно да спечелят, за да се надяват, че в последния кръг Кристъл Палас може да спре Арсенал и да вдигнат седмата си шампионска титла в ерата "Гуардиола".

🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!



The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.



Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹



New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026