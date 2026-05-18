Крушарски размаха пръст на младата звезда на Локо: Момче, вземи се в ръце!

Президентът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски отправи предупреждение към младата звезда на тима Севи Идриз от студиото на Sportal.bg да не си вдига прекалено много самочувствието. Босът на “смърфовете” подчерта, че младокът трябва да знае, че славата преминава бързо.

“Онзиден му направих забележка на Севи Идриз. Носът му вече е вирнат нагоре. Казвам му: „Момче, вземи се в ръце и се осъзнай къде си и за какво си. Славата идва бързо и бързо си отива. За да станеш голям човек и спортист, ти трябва, хляб, сол и воля. Не ти трябва самохвалство“, каза Крушарски.