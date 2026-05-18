Босът на Локо (Пловдив): ЦСКА има стока, но няма колектив

Босът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски сподели, че според него ЦСКА има добри футболисти, но няма достатъчно добър колектив. Двата тима се изправят един срещу друг във финала за Купата на България.

“ЦСКА има стока, но няма колектив. Аз мисля, че на Янев никой не му се бърка в работата, но там феновете му влияят, защото му скачат. Един човек трябва да има здрава психика, за да води ЦСКА и да не му пука. На Янев му пожелавам успех, ама дано падне!”, каза Крушарски в студиото на Sportal.bg.