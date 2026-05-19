Полицията намери огромни количества пиротехника, скрита в бойлер

Столична дирекция на вътрешните работи е създала организация още при самото придвижване на феновете към София те да бъдат спирани, да бъдат капсуловани наедно, да бъдат проверявани, след което от полицейска охрана да бъдат съпровождани до територията на столицата. Това каза гл. инспектор Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР по повод мерките за охрана на обществения ред във връзка с предстоящата утре от 19:00 часа финална футболна среща от турнира за Sesame Купа на България между отборите на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА.

Стигнали до София феновете ще бъдат превеждани от служители на СДВР през различни маршрути, в зависимост от това на кой отбор са привърженици, до стадиона, за да паркират, обясни Георгиев.

Около националния стадион, където ще се проведе футболната среща, ще има няколко контролно-пропускателни пункта, а преминаването на фенове ще става от 17:00 часа. Няма да бъдат допускани граждани, употребили алкохол и които имат в себе си забранени предмети, заяви Георгиев.

Направена е също така организация да не може футболни фенове от един отбор да бъдат допускани със закупени билети за отсрещната футболна агитка, както и да се преминава между секторите, коментира главният инспектор.

Ще се използва максимално добре и системата за видеонаблюдение в централна градска част на София, подходите към града и на спортното съоръжение за установяване на хора, извършители на противообществени прояви, добави още началникът на сектор „Масови мероприятия“.

Днес при проверка в сектор на националния стадион, в затворен бойлер, са били намерени множество пиротехнически изделия.

Иван Георгиев отбеляза, че при предходната футболна среща са открити предмети, за които се смята, че са димки с прикрепено дистанционно задействане на тях. Назначени са експертизи. Намерени са пет подобни преди спортното събитие.