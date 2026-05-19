Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Полицията намери огромни количества пиротехника, скрита в бойлер

Полицията намери огромни количества пиротехника, скрита в бойлер

  • 19 май 2026 | 15:14
  • 1049
  • 3

Столична дирекция на вътрешните работи е създала организация още при самото придвижване на феновете към София те да бъдат спирани, да бъдат капсуловани наедно, да бъдат проверявани, след което от полицейска охрана да бъдат съпровождани до територията на столицата. Това каза гл. инспектор Иван Георгиев, началник на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР по повод мерките за охрана на обществения ред във връзка с предстоящата утре от 19:00 часа финална футболна среща от турнира за Sesame Купа на България между отборите на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА.

БПФЛ с важна информация за феновете преди Локо (Пловдив) - ЦСКА
БПФЛ с важна информация за феновете преди Локо (Пловдив) - ЦСКА

Стигнали до София феновете ще бъдат превеждани от служители на СДВР през различни маршрути, в зависимост от това на кой отбор са привърженици, до стадиона, за да паркират, обясни Георгиев.

Около националния стадион, където ще се проведе футболната среща, ще има няколко контролно-пропускателни пункта, а преминаването на фенове ще става от 17:00 часа. Няма да бъдат допускани граждани, употребили алкохол и които имат в себе си забранени предмети, заяви Георгиев.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

Направена е също така организация да не може футболни фенове от един отбор да бъдат допускани със закупени билети за отсрещната футболна агитка, както и да се преминава между секторите, коментира главният инспектор.

Ще се използва максимално добре и системата за видеонаблюдение в централна градска част на София, подходите към града и на спортното съоръжение за установяване на хора, извършители на противообществени прояви, добави още началникът на сектор „Масови мероприятия“.

Днес при проверка в сектор на националния стадион, в затворен бойлер, са били намерени множество пиротехнически изделия.

Иван Георгиев отбеляза, че при предходната футболна среща са открити предмети, за които се смята, че са димки с прикрепено дистанционно задействане на тях. Назначени са експертизи. Намерени са пет подобни преди спортното събитие.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

  • 19 май 2026 | 11:05
  • 1419
  • 3
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 2685
  • 2
Тодор Янчев празнува юбилей

Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
  • 1465
  • 8
Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

  • 19 май 2026 | 10:14
  • 1830
  • 0
Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

  • 19 май 2026 | 10:03
  • 2836
  • 1
В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

  • 19 май 2026 | 09:55
  • 2587
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров загуби втория сет с нов пробив

Григор Димитров загуби втория сет с нов пробив

  • 19 май 2026 | 13:37
  • 12253
  • 20
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 13377
  • 7
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 15416
  • 101
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 14167
  • 13
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 12699
  • 26
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 10381
  • 3