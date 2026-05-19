В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

Библията на феновете на Барса, „Ел Мундо Депортиво“, нареди Левски сред най-приятните изненади на този сезон и сравни титлата, която спечелиха „сините“, с тази на Лестър от 2016 година. Триумфът на „лисиците“ влезе в историята като един от най-великите подвизи в световния спорт.

„Скромният английски клуб се изправи срещу гигантите от Голямата шестица (Манчестър Сити, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Арсенал, Челси и Тотнъм), които притежаваха значително по-добри финансови ресурси. Този успех е малко вероятно да се повтори, но всеки сезон се появяват отбори, които, следвайки техния пример, постигат и най-големите успехи в историята си, противопоставяйки се на всички прогнози. Това са великите герои на сезона, който е на път да приключи. В събота Хартс можеше да бъде добавен към списъка, но в последните секунди „сърцата“ загубиха директния дуел срещу Селтик в последния кръг (1:3) и не успяха да спечелят първата си титла от шотландската Висша лига от 1960 година“, коментира испанското издание.

Ето кои са "лестърите" на сезона:

№1. Тюн

Шампион след промоция в елита

Тюн, кръстен на малко градче с малко над 40 000 жители в подножието на Алпите, си осигури първа титла в швейцарската Суперлига в 128-годишната си история на 3 май, три мача преди края на сезона. Постижението е още по-забележително, като се има предвид, че те триумфираха само един сезон, след като се качиха в елита.

№2. Мялби

Исторически подвиг

За разлика от големите европейски лиги, Allsvenskan (б.р. Шведската лига) се играе в рамките на календарната година и през октомври Мялби, който е основан през 1939 година, влезе в историята, като спечели първата си титла три мача преди края, благодарение на победата с 2:0 над могъщия Гьотеборг. Този уникален момент дойде десетилетие, след като отборът от град с едва 1500 жители, беше на ръба на изпадане в четвърта дивизия.

№3 ЛАСК Линц

Втора титла, втори дубъл

Тази неделя ЛАСК, съкращение от Линцер Атлетик Спорт Клуб, преживя един от най-великите дни в своята 117-годишна история, побеждавайки Аустрия Виена с 3:0 и спечелвайки втората си титла в Бундеслигата, завършвайки на две точки пред Щурм Грац, шампион от предходните два сезона. Клубът от Линц беше царувал само веднъж преди това… в далечната 1965-а. Цели 61 години бяха нужни, за да си върнат старата слава. Освен това, точно както през 1965 г., ЛАСК завърши сезона с дубъл.

№4 Орхус

40 години стигат

Основан преди 145 години, Орхус вече беше коронясан за шампион на Дания пет пъти, но в неделя, 10 май, тимът сложи край на четиридесетгодишна суша, датираща от 1986-а, с победа над Брьондби с 2:0.

№5 Викинг

Фотофиниш с Бодьо/Глимт

Викинг, базиран в градчето Ставангер, се нуждаеше от 34 години, за да царува в норвежката Елитсериен. Десетата им титла дойде на 31 ноември 2025 г., в последния кръг от шампионата след вълнуваща битка с Бодьо/Глимт, който завърши само на точка отзад.

№6. Левски София

Испанец прекъсва сушата

Испански треньор постигна успех и в България. На 3 май, с победа с 1:0 над ЦСКА 1948, четири мача преди края на сезона, Хулио Веласкес от Саламанка поведе историческия клуб Левски София до първата му титла в Първа лига след 17-годишна суша, слагайки край на 14-годишната победна серия на Лудогорец.