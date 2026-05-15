Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, резултатът определя следващия ти сезон

Другата седмица предстои финалът за Sesame Купа на България между ЦСКА и Локомотив (Пловдив), който ще бъде изключително ключов за двата отбора. Бившият наставникът на „смърфовете“ и „червените“ Бруно Акрапович разкри очаквания си за тази среща в специално интервю пред Sportal.bg

„Фаворит е опасна дума. При такива мачове винаги съм казвал на играчите си: тези мачове не се играят, те се печелят. Резултатът е най-важното нещо, защото с това ще живееш следващата година. Най-важното нещо, което един треньор може да направи преди подобен двубой, е да мотивира отбора си. Според мен фаворит няма. Това е връх на сезона. И двамата треньори искат много да спечелят Купата. Уважавам ги и двамата – те помогнаха много на своите отбори и имат ключова роля. Надявам се да стане хубав мач и стадионът да бъде пълен. Сигурно ще ме попитате за кой отбор съм? Заради спомените, които имам в Пловдив, ще бъда малко по-„черно-бял“, заяви Акрапович.

Той коментира и преминаването си в ЦСКА след двата спечелени трофея за Купата на България начело на Локомотив (Пловдив).

„Емоционално бях смачкан, защото бях намерил своя дом. Но нещата започнаха да се променят и да се намесват хора, а аз не исках да работим по този начин. Това беше знак за мен. Имах оферта от националния отбор на Босна и Херцеговина и от ЦСКА, а в онзи момент прецених, че ЦСКА е по-добрият вариант. Имах успешен период там – победихме Рома и стигнахме до финал за Купата, така че имам медал и с тях“, разкри той.

Преди финала за Купата на България на ЦСКА предстои и двубой срещу Левски, а Христо Янев отново ще бъде изправен пред дилемата дали да съхрани част от титулярите си за решителния мач.

„Той разполага с достатъчно футболисти, които трябва да показват качество, за да може клубът да планира бъдещето си с тях. Аз направих същото – запазих някои играчи, които имаха картони, в мача срещу Лудогорец преди финала с ЦСКА. Загубихме с 1:6, но след това спечелихме финала. На негово място не бих рискувал“, коментира Акрапович.

Той говори и за възможността един ден отново да работи в България като старши треньор.

„Никога не бих изключил подобен сценарий. Когато идвам в България, се чувствам много добре. Отворен съм към всички опции, но първо трябва да се оправя здравословно. Заради жена ми бих го направил – защо не? В България има много силни отбори, които искат да бъдат успешни. Имам огромно желание да работя, но трябва да дойде и правилната оферта“, завърши той.

Спомените му от спечеленити купи, какво му е звъннал да му каже един от феновете преди финала с ЦСКА и работата му с Христо Крушарски. Тези и още много други интересни неща можете да видите във видеото.