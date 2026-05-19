Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

  • 19 май 2026 | 11:05
  • 786
  • 1

Ботев (Пловдив) публикува данни за посещаемостта на “Колежа” през сезона. Средно по 5039 фенове са гледали на живо мачовете на своите любимци, като най-много запалянковци е имало на дербито с Локомотив (Пловдив) на 8 април (12 112 души) и на мача с ЦСКА на 19 юли 2025 (11 259 души).

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ето какво пишат от Ботев:

Ботевисти,

В изпълнение на ангажимента ни за прозрачно и отговорно управление на клуба, публикуваме подробен отчет за посещаемостта на домакинските срещи на Ботев Пловдив през сезон 2025/26.

Посочените данни обхващат всички зрители, преминали през турникетната система на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Изказваме искрената си благодарност към всички привърженици, които през изминалия сезон бяха неизменно до отбора на „Колежа“ и подкрепяха клуба със своето присъствие, доверие и лични средства.

Вашата подкрепа остава основен двигател за развитието на клуба и утвърждаването на ботевистката общност.

Очакваме ви и през следващия сезон в дома на ботевизма на „Източен“ 10.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

  • 19 май 2026 | 10:48
  • 1104
  • 0
Тодор Янчев празнува юбилей

Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
  • 827
  • 7
Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

Стилиян Петров организира среща с феновете в Бургас

  • 19 май 2026 | 10:14
  • 1364
  • 0
Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

  • 19 май 2026 | 10:03
  • 1916
  • 1
В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

В Испания обявиха титлата на Левски като една от изненадите на сезона

  • 19 май 2026 | 09:55
  • 1757
  • 0
Допълнителни тестове за Мустафа Сангаре

Допълнителни тестове за Мустафа Сангаре

  • 19 май 2026 | 09:53
  • 1262
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 4205
  • 2
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 9539
  • 47
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 5577
  • 1
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 7400
  • 15
Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 11:02
  • 1752
  • 4
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 7473
  • 3