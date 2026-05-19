Ботев (Пловдив) обяви средната посещаемост на "Колежа" през сезона

Ботев (Пловдив) публикува данни за посещаемостта на “Колежа” през сезона. Средно по 5039 фенове са гледали на живо мачовете на своите любимци, като най-много запалянковци е имало на дербито с Локомотив (Пловдив) на 8 април (12 112 души) и на мача с ЦСКА на 19 юли 2025 (11 259 души).
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа
Ето какво пишат от Ботев:
Ботевисти,
В изпълнение на ангажимента ни за прозрачно и отговорно управление на клуба, публикуваме подробен отчет за посещаемостта на домакинските срещи на Ботев Пловдив през сезон 2025/26.
Посочените данни обхващат всички зрители, преминали през турникетната система на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.
Изказваме искрената си благодарност към всички привърженици, които през изминалия сезон бяха неизменно до отбора на „Колежа“ и подкрепяха клуба със своето присъствие, доверие и лични средства.
Вашата подкрепа остава основен двигател за развитието на клуба и утвърждаването на ботевистката общност.
Очакваме ви и през следващия сезон в дома на ботевизма на „Източен“ 10.