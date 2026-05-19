БПФЛ с важна информация за феновете преди Локо (Пловдив) - ЦСКА

Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Българската професионална футболна лига уведомява футболната общественост и феновете, които имат билети за финала за Sesame Купа на България между отборите на Локомотив (Пловдив) и ЦСКА, за мерките за сигурност и организацията, която ще бъде въведена с оглед безпроблемното провеждане на двубоя.

Вратите на Национален стадион "Васил Левски" ще бъдат отворени за привърженици в 17:00 часа на 20 май (сряда), срещата започва в 19:00 часа. Билети НЯМА да бъдат продавани на каси на стадион "Васил Левски" в деня на двубоя. Билетна каса ще работи на стадион "Локомотив" в Пловдив в деня на мача до 14:30 часа. Билети ЩЕ МОГАТ да бъдат закупувани ОНЛАЙН и в деня на мача.

ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди финала за Купата на България

Влизането на стадиона се осъществява от входовете, отбелязани на билетите. НЯМА ДА БЪДАТ ДОПУСКАНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ С БИЛЕТ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СЕКТОР ДА ВЛИЗАТ В РАМКИТЕ НА ДРУГ СЕКТОР НЕЗАВИСИМО ОТ СТОЙНОСТТА НА БИЛЕТА.

Около стадиона ще бъдат изградени КПП пунктове, като подходът трябва да бъде:

- За привърженици на Локомотив (Пловдив) откъм Сектор Б и през вход 1 и 2 на Сектор А

- За привърженици на ЦСКА откъм Езерото Ариана за Сектор Г и вход 25 на Сектор А и откъм стадион "Българска армия" за Сектор В.

Около стадиона ще бъдат разположени обозначителни табели за насочване към съответните сектори.

За малолетни лица ще бъде необходимо попълването на декларация от пълнолетен придружител. Образец на декларацията може да намерите в края на съобщението. Призоваваме всички придружители да пристигнат на стадиона с попълнени декларации. Такива ще има и на първите КПП пунктове за проверка, но попълването на място ще забави процеса за влизане на стадиона.

Караиванов връчва купата утре

Поради големия интерес към футболната среща ви призоваваме да заемете своето място по-рано, за да се избегне струпване по входовете непосредствено преди началото на двубоя.

Проверката на валидността на билетите ще бъде осъществявана от електронни четци осигурени от компанията разпространител на ОБОСОБЕНИТЕ КПП-та.

Преди, по време и след провеждане на мача полицейските служители ще следят за опазването на обществения ред и за недопускането на инциденти на територията на града.

БПФЛ уведомява, че на стадион "Васил Левски" няма да бъдат допускани фенове с артикули на други отбори в секторите определени за привържениците на финалистите – Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Смесването на привърженици на двата отбора няма да бъде допуснато, независимо дали запалянковците разполагат с валидни билети за съответния сектор, различен от този определен за феновете на дадения клуб.

Феновете на Локомотив (Пловдив) надъхаха отбора преди финала

На изградени контролно-пропускателни пунктове в района на спортното съоръжение ще извършват щателна проверка на всички посетители на футболния мач. Стриктно ще се спазват указанията за недопускане на посетители, които имат наложена забрана за посещение на спортни мероприятия.

На стадиона НЯМА да бъдат допускани фенове във видимо нетрезво състояние или под влияние на наркотични вещества.

Оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки, шишета с парфюм, чадъри и други (по преценка на органите на реда) ще бъдат изземвани.

Расистките скандирания, както и използването на лазери по трибуните по време на мача е абсолютно забранено.

Няма да се допуска влизането в рамките на спортното съоръжение с бутилки с минерална вода и други течности. В рамките на стадиона ще бъде осигурена възможност за закупуване на вода в пластмасови чаши.

За охраната на срещата са ангажирани частни охранителни фирми, като при необходимост те ще бъдат подпомагани от служители на МВР.

Сектор "Г" обяви дрескод за финала

Организация на движението около стадион "Васил Левски" в деня на финала

От 10:00 часа до 20:00 часа на 20 май се забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобили на участниците в мероприятието, както следва:

- на паркинга на моста пред Национален стадион "Васил Левски"

- на ул. "Ген. Гурко" между бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и бул. "Васил Левски"

Българската професионална футболна лига призовава привържениците на Локомотив (Пловдив) да използват буферният паркинги на Интер Експо Център в началото на Цариграско шосе

Движението около стадион "Васил Левски" ще бъде затруднено през целия ден 20 май, като поетапно ще бъдат затваряни булеварди и улици в непосредствена близост до спортното съоръжение по усмотрение на органите на реда. БПФЛ се извинява на столичани за причиненото неудобство.