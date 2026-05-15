ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА ще отслаби Локомотив (Пловдив) за предстоящия в сряда от 19:00 часа финал между двата тима в турнира за Купа на България, пише "Тема Спорт". Георги Чорбаджийски, който играе на „Лаута“ като преотстъпен именно от "армейците", няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея.



Тази точка е залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им.

Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

По-рано през пролетта по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботев (Враца) Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов. Любопитно е, че заради споразумение между двата клуба срещата пропусна и вратарят Марин Орлинов, макар че той е собственост на тима от стадион „Христо Ботев“. Двубоят на 4 март завърши 1:0 в полза на "червените" след победен гол на Леандро Годой.



21-годишният Чорбаджийски записа 6 участия за ЦСКА в началото на сезона, но през по-голямата част от есента играеше за дублиращия отбор във Втора лига. През зимата той премина на „Лаута“ до края на сезона и досега има 12 мача с черно-бялата фланелка.

Офанзивният халф, който може да бъде ползван още като крило и централен нападател, бе титуляр във всеки от последните 5 мача на Локо (Пд). Братът на бившия капитан на ЦСКА Божидар Чорбаджийски вкара и един гол – при победата с 4:0 над Арда в Кърджали в първия полуфинал за купата. Той обаче няма да има възможност да вземе участие във финала.



Все още не е ясно дали ЦСКА ще разчита на младежкия национал за следващия сезон.

