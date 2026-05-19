България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
Днес мъжкият национален отбор отпътува за Полша за участието си в силния приятелски турнир „Silesia Cup“. Като част от подготовката за Лигата на нациите (VNL) „лъвовете“ ще се изправят срещу Полша, Украйна и Сърбия.

Всички мачове на световните вицешампиони ще бъдат излъчени в ефира на Max Sport, както следва:

20 май, 21:00 ч. България - Украйна (Arena Sosnowiec) - Max Sport 1

22 май, 18:00 ч. България - Сърбия - Max Sport 3

23 май, 21:00 ч. България - Полша (Spodek Arena) - Max Sport 1

България отново стартира сезона с участие на силния “Силезия къп” в Полша

„Лъвовете“ заминават за Силезкото войводство с група от 14 волейболисти:

Разпределители:

Стоил Палев
Любослав Телкийски

Диагонали:

Венислав Антов
Димитър Димитров

Посрещачи:

Аспарух Аспарухов
Георги Татаров
Мартин Атанасов
Денислав Бърдаров
Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Борис Начев
Илия Петков
Преслав Петков

Либеро:

Дамян Колев
Димитър Добрев

След турнира „Silesia Cup“ отборът се завръща в България, а тренировъчният процес ще бъде подновен на 26 май в Самоков. Тогава към лагера на тима ще се присъединят капитанът Алекс Грозданов, както и Александър Николов и Симеон Николов.

