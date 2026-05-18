Обявиха съдията за Локо (Пд) - ЦСКА

Мариян Гербенчарски ще е главен рефер на финала Sesame Купа на България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. Негови помощници ще са Мартин Венев и Иво Колев. На ВАР е Димитър Димитров, а АВАР - Любослав Любомиров.
Sesame Купа на България, сезон 2025-2026
20 май 2026 г., сряда, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Цветан Кръстев Кръстев