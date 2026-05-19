  Найденов подкрепи Локо (Пд) за Гребенчарски: Вече ми е съмнителен и на мен

Найденов подкрепи Локо (Пд) за Гребенчарски: Вече ми е съмнителен и на мен

  19 май 2026 | 12:15
Найденов подкрепи Локо (Пд) за Гребенчарски: Вече ми е съмнителен и на мен
Слушай на живо: Локомотив (Пловдив) - ЦСКА

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов направи анализ на съдийския наряд за финала за Sesame Купа на България между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА. "Смърфовете" поискаха от БФС да промени назначението на Мариян Гребенчарски за арбитър на мача за трофея.

"Las Cucarachas en vivo:

О, да! Тва сладурле го мислех за по-сериозно ниво съдия, но понижих кредитния му рейтинг след като беше ВАР и се направи на сляп за дузпата срещу Русев в мача с отборчето от ул Хан Кубрат 3; град Ловеч. Просто няма как да не я видиш, маняк! Така че … вече ми е съмнителен и на мен.

ВАР е Дъ Литъл Пистолеро, в последният мач, когато ни свири срещу кубратовци пропусна чист фал срещу Русев на пенала, в 90 мин…. за него мога да предположа, че е случайно …може би няма безгрешни съдии.

О, уейт! Ама той май отсъди една дузпа за кубратовци баш срещу Локо Пд, в последната минута… първоначално не я даде, но на ВАР беше Железов, а той е железен, когато трябва да се направи някоя мръсотия.

Въпреки това, мисля, че си гледа кариерата на съдия и няма да прави простотии. Неутрален. АВАР - Любо Перника, този засега е брилянтен! Неутрон", написа Цветомир Найденов в социалната мрежа.

