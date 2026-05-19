Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Капитанът на Левски Георги Костадинов изпълни обещание, което е дал на съотборниците си. Халфът е обявил пред играчите, че ако спечелят титлата, ще направи подаръци на всички. Това се и случи.



35-годишният полузащитник заведе колегите си в луксозна оптика, където им купи по чифт очила.



"Отборът трябва да бъде шампион както на терена, така и извън него. Затова реших да им обещая, че ако вдигнем титлата, ще им направя подаръци. Случи се и не се забавиха шегите и закачките кога ще го направя. "Коста, Коста, кога ще отидем, за да изпълниш обещанието си? Ето това се случи", сподели Костадинов в социалните мрежи.

На видео се вижда, че компания му правят Кристиан Димитров, Мустафа Сангаре, Оливeр Камдем, Карл Фабиен, Акрам Бурас и Мазир Сула.