Георги Костадинов изпълни обещание към колегите си

Капитанът на Левски Георги Костадинов изпълни обещание, което е дал на съотборниците си. Халфът е обявил пред играчите, че ако спечелят титлата, ще направи подаръци на всички. Това се и случи.

35-годишният полузащитник заведе колегите си в луксозна оптика, където им купи по чифт очила.

"Отборът трябва да бъде шампион както на терена, така и извън него. Затова реших да им обещая, че ако вдигнем титлата, ще им направя подаръци. Случи се и не се забавиха шегите и закачките кога ще го направя. "Коста, Коста, кога ще отидем, за да изпълниш обещанието си? Ето това се случи", сподели Костадинов в социалните мрежи.

Президентът на ПСЖ поздрави Левски и Наско Сираков за титлата

На видео се вижда, че компания му правят Кристиан Димитров, Мустафа Сангаре, Оливeр Камдем, Карл Фабиен, Акрам Бурас и Мазир Сула.

