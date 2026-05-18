Георги Иванов пропуска финала Локомотив (Пд) - ЦСКА

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов ще присъства на финала в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила, който е тази сряда вечер в Истанбул. Футболният началник ще участва на работна среща заедно с колегите си от останалите федерации, членуващи в УЕФА.

По този начин бившият нападател няма да бъде на трибуните на финала в Sesame Купа на България, който противопоставя Локомотив (Пловдив) и ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Заедно с Иванов на "Бешикташ Парк" ще бъде и изпълнителният директор на родната централа Андрей Петров.