  Sportal.bg
  2. България U21
  Тодор Янчев празнува юбилей

  • 19 май 2026 | 10:21
Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев има рожден ден днес. Специалистът навършва 50 години и празнува юбилей.

Ето какво написаха от БФС:

Днес своя 50-годишен юбилей празнува селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев!

Той е роден на 19 май 1976 г. в Казанлък.

Започва кариерата си в юношеските формации на Розова долина в родния си град, след което преминава в отбора на Нефтохимик, в който прави и първите си стъпки в професионалния футбол. 

Най-големите си успехи постига с екипа на ЦСКА - отбора, на който дълги години е капитан. С екипа на “армейците” изиграва 383 мача във всички турнири, отбелязвайки 32 гола. Янчев е футболистът с най-много срещи за “червените” в европейските клубни турнири - 49.

С ЦСКА печели три шампионски титли на България (2003, 2005 и 2008 г.), два пъти триумфира със Суперкупата на страната (2008 и 2011 г.) и веднъж с Купата (2011 г.).

За националния отбор на България полузащитникът изиграва 18 двубоя.

От есента на миналата година Тодор Янчев е селекционер на България U21.

Екипът на Българския футболен съюз му честити празника и му пожелава здраве, щастие и много професионални успехи!

Екипът на Sportal.bg честити юбилея на Тодор Янчев и му пожелава здраве и успехи в професионален и личен план!

