Феновете на Локомотив (Пловдив) надъхаха отбора преди финала

Привържениците на Локомотив (Пловдив) показаха подкрепата си към отбора часовете преди финала за Sesame Купа на България.
Множество фенове бяха на „Лаута“ преди днешното занимание на „смърфовете“ като надъхаха отбора с пирошоу и песни, което доведе и до аплодисменти от страна на играчите.
8000 фенове на Локомотив вече имат билет за финала
Двубоят между Локомотив (Пловдив) и ЦСКА е в сряда на националния стадион „Васил Левски“, а във вторник старши треньорът Душан Косич ще даде пресконференция преди срещата.