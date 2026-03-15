  • 15 март 2026 | 21:41
"Българският" Визела спечели зрелище със седем гола

В един от най-зрелищните мачове от 26-ия кръг на Лига Португал 2, Визела постигна важна победа с 4:3 срещу коравия тим на Лузитания ФК. Срещата на „Ещадио до Визела“ предложи всичко – обрати, седем попадения и драматичен финал. Участие в мача взеха и двама от българите в състава на домакините. Ангел Бастунов и Христо Иванов се появиха от резервната скамейка в 83-тата минута. Андреа Христов не бе в групата за мача.

Двубоят започна вихрено за Визела. Още в 7-ата минута Луиш Роша откри резултата. Радостта на домакините обаче бе кратка, тъй като в 11-ата минута Мигел Перейра изравни за гостите от Лузитания. След това двата тима си размениха по още един гол – Ясин Фортюн отново изведе Визела напред в 28-ата минута, но в 54-тата Тиаго Диаш възстанови равенството за 2:2.

Визела обаче заби бързи два гола чрез Ханс Мьоршел в 56-ата и 66-ата минута и поведе с 4:2. Крайното 4:3 оформи Фабиньо от дузпа в 82-рата минута.

С този успех Визела събира актив от 41 точки и се изкачва на 3-о място в таблицата. Лузитания пък остава на 7-ата позиция с 37 точки.

