Бастунов игра малко при загуба на Визела, Христов и Иванов останаха на пейката

"Българският" Визела загуби с 0:1 гостуването си на Фейрензе от 29-ия кръг на Лига Португал 2. Само един от сънародниците ни обаче получи шанс за изява в този мач и то за доста малко време. Ангел Бастунов влезе на терена в 85-ата минута, заменяйки Моха Мухлис. Другите двама българи - Христо Иванов и Андреа Христов, не получиха шанс за изява и останаха неизползвани резерви. Интересното е, че треньорът Роналд Рамирес направи само три смени в хода на мача и не използва позволените му 5.

Фейрензе стигна до успеха с гол на Емануел Фернандеш, който се разписа с удар около точката на дузпата след пас на Зе Рикардо в 33-тата минута.

С тази победа Фейрензе излезе на 9-ото място с 41 точки. Визела пък пропусна да се завърне в топ 3 и остава на 5-ата позиция с 44 точки.