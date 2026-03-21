  3. Бастунов отпразнува с победа 50-ия си мач за Визела

Бастунов отпразнува с победа 50-ия си мач за Визела

  • 21 март 2026 | 21:12
  • 310
  • 0
Бастунов отпразнува с победа 50-ия си мач за Визела

Визела постигна пета поредна победа в Лига Португал 2 и излезе на трето място в класирането. Андреа Христов не взе участие при успеха с 1:0 над Пеняфиел, а другите двама българи в тима - Ангел Бастунов и Христо Иванов, се появиха като резерви. Бастунов влезе в 85-ата минута и записа мач номер 50 за Визела, а Иванов се включи в добавеното време.

Гостите бяха по-добрият отбор на терена и заслужено стигнаха до успеха. Единственото попадение в двубоя отбеляза защитникът Жозе Сампайо в 57-ата минута.

Победата позволи на Визела да събере 44 точки и да изпревари в таблицата Торензе и Униао Лейрия. Лидер е Маритимо с 56 точки, следван от Академико (Визеу) с 50.

Маритимо не сбърка в домакинството си на Оливейрензе и спечели с 1:0, а Преслав Боруков записа няколко минути като резерва.

  • 21 март 2026 | 16:03
  • 10504
  • 10
  • 20 март 2026 | 21:58
  • 1430
  • 0
  • 20 март 2026 | 00:21
  • 1588
  • 1
  • 19 март 2026 | 23:05
  • 1332
  • 0
  • 19 март 2026 | 15:13
  • 1759
  • 1
  • 19 март 2026 | 14:35
  • 806
  • 0
  • 21 март 2026 | 19:30
  • 110869
  • 749
  • 21 март 2026 | 19:58
  • 7467
  • 23
  • 21 март 2026 | 16:56
  • 47280
  • 84
  • 21 март 2026 | 20:56
  • 6784
  • 5
  • 21 март 2026 | 21:25
  • 6096
  • 10
  • 21 март 2026 | 16:44
  • 34845
  • 63