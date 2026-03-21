Бастунов отпразнува с победа 50-ия си мач за Визела

Визела постигна пета поредна победа в Лига Португал 2 и излезе на трето място в класирането. Андреа Христов не взе участие при успеха с 1:0 над Пеняфиел, а другите двама българи в тима - Ангел Бастунов и Христо Иванов, се появиха като резерви. Бастунов влезе в 85-ата минута и записа мач номер 50 за Визела, а Иванов се включи в добавеното време.

Гостите бяха по-добрият отбор на терена и заслужено стигнаха до успеха. Единственото попадение в двубоя отбеляза защитникът Жозе Сампайо в 57-ата минута.

Победата позволи на Визела да събере 44 точки и да изпревари в таблицата Торензе и Униао Лейрия. Лидер е Маритимо с 56 точки, следван от Академико (Визеу) с 50.

Маритимо не сбърка в домакинството си на Оливейрензе и спечели с 1:0, а Преслав Боруков записа няколко минути като резерва.