"Българският" Визела врътна домакинско реми

  • 1 фев 2026 | 00:53
Визела стигна само до равенство 1:1 в домакинството си на Портимонензе от 20-ия кръг на Лига Португал 2. Двама от тримата българи в състава на домакините бяха на терена и записаха пълни 90 минути. Става дума за Ангел Бастунов и Андреа Христов. Третият ни сънародник - Христо Иванов, изгледа мача от резервната скамейка и не получи шанс за изява.

Визела откри резултата в 41-вата минута с гол на Тио.

Гостите обаче възстановиха равенството в 52-рата минута от дузпа, реализирана от Тембъл Монтейро.

Това реми остави Визела на 4-тото място с 29 точки. Портимонензе е 13-и с 23 точки. Водач е Маритимо с 40 точки.

