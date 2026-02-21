Визела прекъсна серия от 6 мача без победа

Само един от тримата българи игра за Визела при гостуването на Лейшоеш в Лига Португал 2. Андреа Христов беше титуляр, а Христо Иванов и Ангел Бастунов останаха на пейката. Визела спечели с 2:1 и прекъана серията си от 6 поредни мача без победа.

Преди почивката домакините бяха по-активни, но след нея Визела нанесе двоен удар в рамките на пет минути. Хайнц Мьоршел откри резултата в 59-ата минута, а в в 64-тата се разписа и Александър Буснич.

Силите на Лейшоеш стигнаха само за почетно попадение, дело на Бика от дузпа в 86-ата минута.

Победата изкачи Лейшоеш на 5-о място с 32 точки. Лидер е Маритимо на Преслав Боруков с 44, следван от Академико (Визеу) и Спортинг (Лисабон) Б с по 38.