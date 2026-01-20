Българите във Визела вече са трима

Бившият младежки национал Христо Иванов подписа договор с португалския втородивизионен Визела. Контрактът е до 2029 година. В новия си тим Иванов ще играе рамо до рамо с други двама българи - Ангел Бастунов и Андреа Христов.

За последно Христо Иванов беше част от Железничар (Панчево), като изигра общо 15 мача във всички турнири за сръбския клуб, но прекрати договора си преди Нова година. В кариерата си той е носил още екипите на Витоша (Бистрица), Новара, Арда (Кърджали) и Локомотив (Пловдив).

"Много съм щастлив, че подписах с Визела. Чувал съм само хубави неща за страната, града и клуба. Това със сигурност е стъпка напред в кариерата ми", заяви Иванов.

"Аз съм универсален халф, обичам да действам в двете фази на играта. Чувствам се комфортно с топката и вярвам, че мога да помогна на отбора", каза още 25-годишният българин.

"Знам, че амбицията на Визела да е да се завърне в Лига Португал. От мачовете, които имах възможност да изгледам, ми направи впечатление, че тимът играе добър футбол. Обещавам на феновете във всеки двубой да се раздавам така, сякаш е последният ми", заключи Христо Иванов.

След 17 изиграни мача Визела заема 4-то място в Лига Португал 2, но има една среща по-малко от отборите в топ 3.