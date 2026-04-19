  • 19 апр 2026 | 22:42
"Българският" Визела с трета поредна загуба

Кризата във Визела продължава вече трети пореден мач. Тимът допусна нова загуба с 0:2 в домакинството си на Фарензе от 30-ия кръг на Лига Португал 2.

Христо Иванов и Андреа Христов бяха титуляри за домакините, а Ангел Бастунов взеле от пейката през второто полувреме в 79-ата минута, а в добавеното време получи жълт картон.

Фарензе стигна до успеха с голове на Клаудио Фалкао в 31-вата и Жайме в 92-рата минута.

Това поражение остави Визела на 5-ото място и надеждите за влизане в елита започват да се изпаряват. Отборът е с 44 точки, но е на 5 зад третия Торенсе.

Фарензе се изкачи до 14-тата позиция с 35 точки и направи важна крачка към оцеляването си.

