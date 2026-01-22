Двама от българите играха при равенство на Визела

Визела се добра до равенство 2:2 в гостуването си на Лейрия от 16-ия кръг на Лига Португал 2. Срещата бе доста емоционална, като домакините на два пъти повеждаха, но гостите два пъти изравняваха. Двама от бъларите в състава на Визела - Ангел Бастунов и Андреа Христов - взеха участие в мача, като записаха пълни 90 минути. Новото попълнение Христо Иванов не бе в групата за този мач.

Визела поведе в 17-ата минута чрез Даниел Боржеш, но Визела изравни в 60-ата минута с гол на Ян Китала.

Домакините отново излязоха с едни гърди напред в 73-ата минута след точен изстрел на Мага, но в 77-ата минута автогол на Марсело оформи крайното 2:2.

Това реми остави Визела на 4-тото място в таблицата с 28 точки. Лейрия е на 8-ата позиция с 25. Водач е Маритимо с 39 точки.