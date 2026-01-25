Тримата българи изгледаха от пейката загуба на Визела

Визела претърпя загуба с 0:1 от Порто Б в среща от 19-ия кръг на Лига Португал 2. В двубоя не взе участие нито един от българите в състава на гостите. Ангел Бастунов, Андреа Христов и привлеченият наскоро Христо Иванов останаха на пейката, а техните съотборници записаха нов разочароващ резултат след силното начало на сезона.

Мачът беше равностоен, но дублиращият отбор на Порто се възползва по-добре от шансовете си и стигна до победата с точен изстрел на Андре Оливейра в 70-ата минута. Халфът се беше появил на терена само две минути по-рано.

В класирането Визела се смъкна на 5-о място с 28 точки. Лидер е Маритимо на Преслав Боруков с 40 точки, пред Академико (Визеу) с 32 и Спортинг (Лисабон) Б и Торензе с по 29.

Визела спечели само един от последните си 5 мача в първенството, а в следващия кръг ще посрещне Портимонензе.