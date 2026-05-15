Червен картон на Краев провали Апоел (Тел Авив) срещу отбора на Йоан Стоянов

Българското дерби между Апоел (Тел Авив) и Апоел (Беер Шева) от 34-тия кръг на шампионския плейоф в Израел завърши с успех на гостите с 2:0. Само един от двамата ни национали взе участие в този мач и то бе доста злополучно. Андриан Краев бе титуляр за домакините, но си изкара два бързи жълти картона в 22-рата и 29-ата минута и бе изгонен от терена. Йоан Стоянов не бе в групата за гостите.

Съставът от Беер Шева все пак трябваше доста да се потруди, за да си тръгне с трите точки, макар да игра близо час с човек повече. Офир Давидзада откри резултата в 71-вата минута, а Амир Шаим Ганах реши всичко с втори гол в 81-вата минута.

Това бе важен успех за Апоел (Беер Шева), който се откъсна на върха в класирането със 76 точки, като има 5 повече от преследвача си Бейтар (Йерусалим), който обаче е с мач по-малко.

Апоел (Тел Авив) пък остава на 4-тата позиция с 59 точки, като почти изгуби шансове за 3-тата позиция и за участие в евротурнирите.