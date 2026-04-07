Апоел (Тел Авив) взе важно дерби, но без Краев

Апоел (Тел Авив) се наложи с 2:0 над Макаби (Хайфа) при подновяването на израелското първенство. Андриан Краев не игра за домакините, които затвърдиха добрата си форма, започнала преди паузата. В класирането Апоел е на 4-о място, като вече има аванс от цели 9 точки пред днешния си съперник.

Двубоят на "Блумфийлд" беше равностоен до почивката, но през второто полувреме домакините изцяло доминираха и стигнаха до успеха с два гола от дузпи, дело на Став Туриел (63') и Лоизос Лоизу (89'). От 48-ата минута гостите играха с човек по-малко заради червен картон на Невот Ратнер.

За Макаби (Хайфа) това беше втора поредна загуба след тази от Апоел (Петах Тиква) в края на февруари. Отборът на Барака Бахар е 5-и в таблицата и изостава все повече от лидерите.

Начело е Апоел (Беер Шева) на Йоан Стоянов с 56 точки, пред Бейтар (Йерусалим) с 54 и Макаби (Тел Авив) с 49.

Иван Панков и Красава дишат все по-спокойно

