"Червените" разграбиха и новата партида билети

Привържениците на ЦСКА с абонаментни карти за "А" сектор изкупиха всички билети за финала за Купата, които бяха пуснати в петък. По-рано в рамките на деня стана ясно, че се отварят нови два блока и половина за "червени", а в 16:00 часа талоните бяха налични в клубния магазин. Става въпрос за 1 500 - 1 700 нови места от тази трета партида. За около 40 минути те бяха изчерпани и така билети за финала отново няма.

По-рано през седмица на два пъти бяха пускани билети за привърженици на столичния гранд, които са секунди бяха разграбвани онлайн. Сега от клуба направиха жест и ги дадоха само на картодържателите. Иначе двата пълни сектора с фенове на ЦСКА ще са "Г" и "В", а в "А" два блока и половина ще викат за 31-кратния шампион.