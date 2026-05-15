Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

  • 15 май 2026 | 17:35
Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае официално представи окончателния списък с играчи, на които ще разчита за Световното първенство.

На пресконференция, проведена този петък (15 май), наставникът на „слоновете“ обяви избраниците си за Мондиала, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 г.

Любопитното е, че първа повиквателна получава нападателят на Интер Анже-Йоан Бони, който досега представляваше Франция на юношеско и младежко ниво. Никола Пепе, който пропусна Купата на африканските нации, също ще бъде част от отбора за Световното първенство.

Нападател на Интер предпочете Кот д'Ивоар пред Франция

Футболисти като Уилфрид Заха, Кадер Меите, Себастиан Алер и Маршъл Годо не бяха повикани, като последните двама все пак попадат в списъка с резервни опции.

Кот д'Ивоар е в група "E" на Мондиал 2026, където ще се изправи срещу отборите на Германия, Еквадор и Кюрасао, като първият мач на отбора е срещу южноамериканците. Преди това отборът ще играе приятелски мач срещу Франция.

СЪСТАВЪТ НА КОТ Д'ИВОАР

Вратари: Яхия Фофана (Ризеспор), Мохамед Коне (Шарлероа), Албан Лафон (Панатинайкос).

Защитници: Еманюел Агбаду (Бешикташ), Клеман Акпа (Оксер), Усман Диоманде (Спортинг Лисабон), Гела Дуе (Страсбург), Гислен Конан (Жил Висенте), Одилон Косуну (Аталанта), Еван Н'Дика (Рома), Уилфрид Синго (Галатасарай).

Полузащитници: Секо Фофана (Порто), Парфе Гиагон (Шарлероа), Крист Инао Улай (Трабзонспор), Франк Кесие (Ал-Ахли), Ибрахим Сангаре (Нотингам Форест), Жан-Микаел Сери (Марибор)

Нападатели: Симон Адингра (Монако), Анже-Йоан Бони (Интер), Амад Диало (Манчестър Юнайтед), Умар Диаките (Серкъл Брюж), Ян Диоманде (РБ Лайпциг), Еван Гесан (Кристъл Палас), Никола Пепе (Виляреал), Базумана Туре (Хофенхайм), Ели Уаи (Ница)

