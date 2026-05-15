Кот д'Ивоар обяви състава за Световното, нападател на Интер с първа повиквателна

Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае официално представи окончателния списък с играчи, на които ще разчита за Световното първенство.

На пресконференция, проведена този петък (15 май), наставникът на „слоновете“ обяви избраниците си за Мондиала, който ще се проведе от 11 юни до 19 юли 2026 г.

🚨 𝙇𝙚 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙚𝙨𝙩 𝙚𝙣𝙛𝙞𝙣 𝙖𝙧𝙧𝙞𝙫𝙚́. 🇨🇮🐘

𝙑𝙤𝙞𝙘𝙞 𝙡𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙨𝙚́𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚́𝙨 ✨𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚́𝙛𝙚𝙣𝙙𝙧𝙚 𝙡𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙚𝙪𝙧𝙨 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙖̀ 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 2026.… pic.twitter.com/AGCSfexCIV — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) May 15, 2026

Любопитното е, че първа повиквателна получава нападателят на Интер Анже-Йоан Бони, който досега представляваше Франция на юношеско и младежко ниво. Никола Пепе, който пропусна Купата на африканските нации, също ще бъде част от отбора за Световното първенство.

Нападател на Интер предпочете Кот д'Ивоар пред Франция

Футболисти като Уилфрид Заха, Кадер Меите, Себастиан Алер и Маршъл Годо не бяха повикани, като последните двама все пак попадат в списъка с резервни опции.

Кот д'Ивоар е в група "E" на Мондиал 2026, където ще се изправи срещу отборите на Германия, Еквадор и Кюрасао, като първият мач на отбора е срещу южноамериканците. Преди това отборът ще играе приятелски мач срещу Франция.

Le possible quatuor de la Côte d’Ivoire 🇨🇮 au Mondial. 🥵🐘



📸 @ActuFootAfrique pic.twitter.com/qrPJp7qdfg — Actu Foot (@ActuFoot_) May 15, 2026

СЪСТАВЪТ НА КОТ Д'ИВОАР

Вратари: Яхия Фофана (Ризеспор), Мохамед Коне (Шарлероа), Албан Лафон (Панатинайкос).

Защитници: Еманюел Агбаду (Бешикташ), Клеман Акпа (Оксер), Усман Диоманде (Спортинг Лисабон), Гела Дуе (Страсбург), Гислен Конан (Жил Висенте), Одилон Косуну (Аталанта), Еван Н'Дика (Рома), Уилфрид Синго (Галатасарай).

Полузащитници: Секо Фофана (Порто), Парфе Гиагон (Шарлероа), Крист Инао Улай (Трабзонспор), Франк Кесие (Ал-Ахли), Ибрахим Сангаре (Нотингам Форест), Жан-Микаел Сери (Марибор)

Нападатели: Симон Адингра (Монако), Анже-Йоан Бони (Интер), Амад Диало (Манчестър Юнайтед), Умар Диаките (Серкъл Брюж), Ян Диоманде (РБ Лайпциг), Еван Гесан (Кристъл Палас), Никола Пепе (Виляреал), Базумана Туре (Хофенхайм), Ели Уаи (Ница)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages