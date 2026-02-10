Популярни
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница
  4. Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

  • 10 фев 2026 | 02:41
  • 161
  • 0
Апоел (Беер Шева) надви основния си конкурент

Водачът в първенството на Израел Апоел (Беер Шева) увеличи аванса си на върха в класирането на 4 точки, след като победи основния си преследвач Бейтар (Йерусалим) с 2:1. Отборът на контузения Йоан Стоянов записа трети пореден успех в Лигат ХаАл.

Игор Златанович откри в полза на Апоел в 38-ата минута, но в началото на второто полувреме Григорий Морозов възстанови равенството. Успеха на домакините осигури Ор Блорян в 65-ата минута след асистенция на Кингс Кангва.

Апоел (Беер Шева) е начело в подреждането с 51 точки, следван от Бейтар с 47 и Макаби (Тел Авив) с 42. Вчера столичният тим разгроми Макаби (Бней Рейна) с 4:0.

В следващия кръг Апоел (БШ) ще гостува на Ашдод.

