Грешна стъпка за Апоел (Беер Шева) в Израел

Апоел (Беер Шева) стигна до драматично равенство в домакинството си на Моадон Спорт от 10-ия кръг на първенството на Израел. Мачът бе пълен с емоции и завърши при резултат 2:2, като два от головете паднаха в добавеното време. Българският национал Йоан Стоянов продължава да лекува контузия и пропусна и този мач на домакините.

Апоел можеше да поведе през първото полувреме, но гол на Ейлон Алмог бе отменен заради засада.

Домакините все пак откриха резултата от дузпа в 61-вата минута, реализирана от Кингс Кангуа.

Моадон обаче направи пълен обрат, благодарение на голове на Карим Кимвуиди в 64-тата и Ужен Анса в 93-тата минута.

Съставът от Беер Шева все пак се спаси от загубата в 95-ата минута, когато ветеранът Елдер Лопеш се разписа за крайното 2:2.

След това равенство Апоел остава лидер в класирането с 25 точки, но рискува да бъде изпреварен от преследвача си Макаби (Тел Авив), който е с две точки по-малко и с мач по-малко в актива си.

Моадон се намира в средата на таблицата на 6-ото място с 15 точки.