Краев титуляр при победа на Апоел

Отборът на Апоел (Тел Авив) с Андриан Краев в състава си записа победа с минималното 1:0 при домакинството на съименниците си от Апоел (Петах Тиква) от 7-ия кръг на шампионския плейоф в израелската Лигат ХаАл. Единственият гол в мача отбеляза 21-годишният местен талант Мор Бускила. Тимът на Краев, който бе титуляр и остана на терена до края, изостава на 3 точки от градския си съперник Макаби, но той тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. До края на кампанията Апоел има още три мача и шансовете за класиране в топ 3 изглеждат по-скоро теоретични, отколкото реалистични. Голяма роля изигра поражението от Макаби в последния кръг, което отвори разлика между градските съперници от 6 пункта.