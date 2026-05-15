Съставите на Астън Вила и Ливърпул

Астън Вила приема Ливърпул на "Вила Парк" в първия двубой от предпоследния кръг на Премиър лийг. Двата отбора заемат съответно пето и четвърто място във временното класиранe, като имат равен брой точки, но предимството на мърсисайдци се изразява в по-добрата им голова разлика. И двата отбора са съвсем близо до участие в Шампионската лига през следващия сезон, като победа днес ще гарантира това право на един от тимовете.

Бирмингамци в последните седмици оставиха на заден план представянето си в първенството в името на класирането на финала в Лига Европа. Отборът на Унай Емери спечели само една точка в предишните си три мача във Висшата лига. Освен Това Вила има само една победа в последните 16 мача за първенство срещу мърсисайдци.

Ливърпул също не успя да спечели последните си две срещи в лигата, след като загуби от Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" и записа равенство с Челси на "Анфийлд". Тимът на Арне Слот не се представя никак убедително в гостуванията си и заема девето място по този показател в Премиър лийг, след като загуби осем от 18-те си визити.

Унай Емери залага на силен състав, независимо че следващата сряда е финалът с Фрайбург. Той е направил три промени от мача с Бърнли. Пау Торес, Люка Дин и Емилиано Буендия започват за сметка на Тайрън Мингс, Ян Маатсен и Рос Баркли.

Слот е направил само една промяна от мача с Челси - Джо Гомес започва вместо Джереми Фримпонг, който не е в групата за днешния двубой. Същото важи и за Александър Исак. В нея обаче се завръщат Мохамед Салах и Флориан Виртц, които обаче остават на пейката за началото. 17-годишният талант Рио Нгумоа започва като титуляр във втори пореден двубой.

