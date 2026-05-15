Де Лихт се оперира и ще пропусне Световното

Бранителят на Манчестър Юнайтед Матайс Де Лихт претърпя операция, вследствие на което със сигурност ще пропусне предстоящото Световно първенство, а може би и първите мачове от следващия сезон. 26-годишният нидерландец се е видял принуден да се подложи на тази хирургическа интервенция, след като в продължение на шест месеца бе измъчван от контузия в гърба, за която първоначалната информация бе, че ще го извади от строя за едва една седмица. Той получи травмата си по време на двубоя с Кристъл Палас на 30 ноември, след като преди това бе в доста добра форма от началото на кампанията и игра във всяка една минута от мачовете на Манчестър Юнайтед до онзи момент.

Според официалното съобщение, публикувано на сайта на "червените дяволи", Де Лихт трябва да се завърне в ранните етапи от сезон 2026/27.

"След шест месеца лечение и упорита работа за възстановяване операцията беше единствената останала опция. Разочарован съм, че не можах да помогна на отбора през последната половина година и очевидно пропускам Световното първенство, но очаквам с нетърпение да направя всичко възможно, за да се върна пред феновете и да се почувствам отново по-добре.

Бранителят бе част от състава на Нидерландия на последните три големи форума, но сега Роналд Куман няма да има възможност да го използва в Северна Америка.