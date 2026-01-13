Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Беер Шева)
Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

  • 13 яну 2026 | 22:44
  • 243
  • 0
Лидерът в израелското първенство Апоел (Беер Шева) се класира за четвъртфиналите в турнира за националната купа. Отборът на Йоан Стоянов, който продължава да се възстановява от контузия, победи с 2:1 гостуващия Апоел (Йерусалим).

Амир Ганах откри резултата в 23-ата минута, но в 70-ата Андрю Идоко изравни и срещата отиваше към продължения. три минути преди края на редовното време Мохамед Канаан донесе успеха на Апоел (БШ).

В останалите мачове днес Макаби (Яфа) победи с 2:0 като гост Нетаня, Макаби (Бней Рейна) се наложи с 2:1 над Апоел (Петах Тиква), а Бней Йехуда елиминира Макаби (Херцилия) след дузпи.

Другите 4 срещи от осминафиналите ще се изиграят в сряда и четвъртък, като дербито е между Апоел (Тел Авив) на Андриан Краев и Макаби (Тел Авив).

