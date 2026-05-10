  Sportal.bg
  Апоел (Тел Авив)
  • 10 май 2026 | 00:36
Краев и Апоел изпуснаха Макаби в градското дерби и се отдалечиха от Европа

Българинът Андриан Краев бе титуляр при равенството 1:1 на клубния си Апоел (Тел Авив) в градското дерби срещу Макаби (Тел Авив). Равенството попречи на Краев и компания да се доближат до днешния си съперник, който е трети във временното класиране на израелската Лигат ХаАл след 32 изиграни мача и води с 6 точки в битката за европейските клубни турнири.

Рабира се, феновете отново се постараха да направят голямо шоу по трибуните, а запалянковците на отбора на Апоел издигнаха хореография с транспарант "Read or Dead" - "Червени или мъртви".

Став Туриел от домакините пропусна дузпа, което се оказа фатално за крайния изход на двубоя, а след това Дор Перец откри за Макаби в 25-ата минута. Така попадението на Рой Корине в 87-ата минута донесе само равенство за Апоел, който най-вероятно след първия си сезон обратно в елита ще остане далеч от европейските клубни турнири.

Краев пък не остана на терена до края и в 31-вата минута бе заменен от Омри Алтман. С екипа на Апоел българинът има 28 изиграни мача, в които вкара 3 гола, направи 3 асистенции и си изкара 8 жълти картона до този момент.

За Апоел остават още четири срещи до края на сезона, в които ще се изправи срещу Апоел Петах Тиква (12.5), Апоел Беер Шева (15.5), Макаби Хайфа (19.5) и Бейтар Йерусалим (23.5).

