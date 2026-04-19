Йоан Стоянов остана на пейката при класически успех на Апоел (Беер Шева)

Апоел (Беер Шева) спечели с класическото 3:0 домакинството си на Апоел (Петах Тиква) от 27-ия кръг на шампионския плейоф в Израел. Българското крило Йоан Стоянов обаче остана неизползвана резерва в този мач.

Игор Златанович отбеляза първия и третия гол в мача. Той се разписа в 29-ата и 48-ата минута от дузпа.

Другият гол бе дело на Елдер Лопеш в 40-ата минута.

Домакините отбелязаха и още едно попадение, което обаче бе отменено от ВАР заради засада.

Това бе важна победа за Апоел (Беер Шева), който се откъсна на върха в класирането с 62 точки и направи нова крачка към титлата. Апоел (Петах Тиква) остава на 6-ата позиция с 37 точки.