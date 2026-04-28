Късен гол свали Апоел (Беер Шева) от лидерската позиция в Израел, Стоянов игра малко

Макаби (Тел Авив) победи Апоел (Беер Шева) драматично с 1:0 в сблъсъка между двата тима от 29-ия кръг на първенството на Израел. Домакините стигнаха до успеха с късен гол в добавеното време, дело на Дор Перец в 97-ата минута и по този начин свалиха съперника си от лидерската позиция в класирането.

Българският национал Йоан Стоянов също взе участие в мача, като се появи на терена в 82-рата минута на мястото на Матан Балтакса.

Мачът бе доста оспорван, като и двата тима имаха своите шансове, но гол така и не падаше и изглеждаше, че ще видим нулево реми. Дълбоко в добавеното време обаче домакините издебнаха своя шанс и стигнаха до успеха с гол на Дор Перец.

С тази победа Макаби събра актив от 58 точки и остава на 3-тото място във временното класиране. Апоел пък падна на 2-рата позиция с 63 точки и една по-малко от лидера Бейтар (Йерусалим).