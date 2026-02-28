Краев и Апоел успяха да се евакуират

Българският национал Андриан Краев и останалите чужденци в състава на Апоел Тел Авив се установиха в курортния и пристанищен град Акаба в Йордания, пишат медиите в Израел.

От клуба са имали добре организиран план в случай, че се наложи да евакуира чужденците си извън страната, а това се наложи след израелско-американската атака срещу Иран. Вече 25 играчи и служители са извън страната. Клубът се е подготвял от седмици и е имал резервиран хотел.

משפחת הפועל, שמרו על עצמכם ועל בני משפחותיכם והישמעו להוראות פיקוד העורף.



מכאן נשלח תפילה להצלחת כל כוחותינו - ולשובם הביתה בשלום 🇮🇱



מנהלת הליגה הודיעה שהמשחק מול מכבי חיפה נדחה עד להודעה חדשה.



לנצח עוד נהיה ביחד! 🤞🏼❤️ pic.twitter.com/BkgYBaYUdZ — Hapoel Tel Aviv FC (@HapoelTelAvivFC) February 28, 2026

“Обещаваме да продължим да правим всичко възможно, за да се погрижим за играчите, служителите и семействата на чужденците през този сложен период, и да ги прегърнем отблизо и отдалеч”, написаха от Апоел в социалните мрежи.

השחקנים ואנשי הצוות הזרים יחד עם בני משפחותיהם, בליווי אנשי המועדון, עברו דרך מעבר הגבול יצחק רבין והגיעו לבית מלון בירדן - שם ישהו בתקופה הקרובה.



בחצי השנה החולפת, כלל השחקנים הזרים ומשפחותיהם נכנסו עמוק ללב של כולנו: חבריהם לחדר ההלבשה, עובדי המועדון ואוהדי הקבוצה כאחד.… pic.twitter.com/qDivk4PL6c — Hapoel Tel Aviv FC (@HapoelTelAvivFC) February 28, 2026

СНИМКА: Hapoel Tel Aviv FC// Twitter