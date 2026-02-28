Краев и Апоел успяха да се евакуират

Популярни
  • 28 фев 2026 | 23:51
  • 816
  • 0
Българският национал Андриан Краев и останалите чужденци в състава на Апоел Тел Авив се установиха в курортния и пристанищен град Акаба в Йордания, пишат медиите в Израел.

От клуба са имали добре организиран план в случай, че се наложи да евакуира чужденците си извън страната, а това се наложи след израелско-американската атака срещу Иран. Вече 25 играчи и служители са извън страната. Клубът се е подготвял от седмици и е имал резервиран хотел.

“Обещаваме да продължим да правим всичко възможно, за да се погрижим за играчите, служителите и семействата на чужденците през този сложен период, и да ги прегърнем отблизо и отдалеч”, написаха от Апоел в социалните мрежи.

СНИМКА: Hapoel Tel Aviv FC// Twitter

