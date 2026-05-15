Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе и догодина в efbet Лига, научи Sportal.bg.

Това стана ясно след срещата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с президента на БФС Георги Иванов, провела се преди два дни.

Припомняме, че преди седмица Лицензионната комисия към футболния съюз не издаде лиценз на старозагорци. Те имаха право да обжалват решението пред Апелативната комисия и го направиха.

Условен лиценз значи, че Берое ще е под мониторинг на всеки три месеца - юни, септември, декември. За да получи такъв, клубът изплати 300 000 евро задължения. Също така е вдигната едната забрана във ФИФА, а втората ще падне днес или в понеделник.

Най-съществената промяна обаче е свързана със собствеността на Берое. До този момент Ернан Банато, чрез своя фирма, бе едноличен собственик. Това ще се промени, тъй като очакванията са той да прехвърли 51% от акциите на СНЦ-то на ветераните. Също така ще бъде избран нов управителен съвет. Целта е да има контрол над решенията на Банато, за да не се стига до подобни казуси и в бъдеще. Аржентинецът ще остане с дял от 49% и ще продължи да ръководи отбора, но действията му, най-вече от финансово естество, ще бъдат следени изкъсо.

