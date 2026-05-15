Роберто Мартинес: Кристиано Роналдо ще приеме своята роля на Световното, каквато и да е тя

Мегазвездата Кристиано Роналдо е на 41 години, но селекционерът на португалския национален отбор Роберто Мартинес заяви, че възрастта е само цифра и че капитанът на тима ще бъде оценяван според формата му и по същите стандарти, както се оценяват останалите.

Роналдо може да играе на шесто Световно първенство, като турнирът в Северна Америка започва след по-малко от месец. А за Роналдо е зашеметяваща възможност дори за играч, който пренаписа футболните рекорди.

Но Мартинес, който даде интервю за агенция "Ройтерс" в Лисабон днес, подчерта, че Португалия не плаща данък и не строи паметници за отминалата слава.

„Ние работим с Кристиано Роналдо – футболистът, който се опитва да влезе в националния отбор за Мондиал 2026, а не иконичната фигура Кристиано“, подчерта Мартинес.

Но дебатът в страната не е толкова дали Кристиано Роналдо има място в националния тим, което изглежда безспорно. Но по-скоро каква трябва да бъде ролята на рекордьора по голове на международната сцена, където той се е разписал 143 пъти. А за Мартинес сметките са елементарни – Роналдо ще бъде оценен по това, което допринася за отбора.

„Възрастта е само число“, каза Мартинес. „Със сигурност в националния отбор можем да преценим точно какво се случва в деня на мача и да вземем решенията за следващия ден. Никога не гледаме по-далеч от следващия ден“.

На въпроса как да се използва Роналдо на Световно първенство, където мачовете се решават от смени, тактически промени и мачове с продължения и дузпи, Мартинес твърди, че съвременният футбол вече не разглежда стартовия състав като единствения критерий за статуса на играча.

„Сега имаме пет смени по време на срещата. Това е като почти да имаме състав за началото на мача и състав за неговия край. Няма разлика за мене. Имаме различни роли и Кристиано приема своята роля, каквато и да е тя“.

Но въпросът дали мегазвездата би приел по-периферна роля витае в пространството от 2022-а година насам, когато тогавашният селекционер Фернандо Сантош го остави на пейката срещу Швейцария. По този въпрос Мартинес отказа да прави паралели между турнирите и заяви, че форматът на първенството и контекстът на всеки мач поставят мястото на играчите в различна светлина.

„Всички играчи са в една и съща позиция в националния отбор. И когато играят добре, когато изпълняват добре ролята си, за да помогнат на отбора да спечели, имат по-голям шанс да играят, отколкото когато не го правят. Толкова е просто“, каза той.

Мартинес заяви, че Роналдо е много повече от церемониално присъствие. Той посочи 25 гола в 30 мача за Португалия под негово ръководство – по-добър коефициент на голове на мач, отколкото при който и да е от предишните треньори за Роналдо. Но също така стойността му се проявява и в детайли, които сухите цифри пропускат.

„Той е фантастичен в тези движения, тези спринтове, отварянето на пространства, разкъсването на централните защитници“, каза Мартинес.

„Той е дисциплиниран да заема правилните позиции, винаги изпълнявайки нашите атакуващи схеми. И това му дава възможности да вкарва голове, както е правил много пъти, но и възможност да отваря пространства за нашите играчи“.

Треньорът подчерта, че дълголетието на Роналдо се подкрепя не само от физическите му дарби, но и от „този елитен ум“ и неговия ежедневен стремеж към съвършенство. Но това, което го изненада най-много, след като пое поста, не беше аурата на Роналдо, а апетитът му.

„Човек, който е спечелил всичко, има апетита на човек, който все още не е спечелил трофей“, каза Мартинес. „Този глад за успехи, за трофеи го е превърнал в „много важна фигура в съблекалнята, но и извън нея“.

„Знам, че всеки таксиджия има мнение за Роналдо, но моята работа е да преценявам кой трябва да играе и колко“, завърши Мартинес.

Португалия е в група К на турнира и започва мачовете си на 17-и юни на стадиона в Хюстън срещу ДР Конго, а останалите два съперника са Узбекистан и Колумбия.