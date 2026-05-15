Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

  • 15 май 2026 | 09:40
  • 1738
  • 1
Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

Днес предстои да се изиграят всички мачове от предпоследния 33-ти кръг във Втора лига. Дунав вече си гарантира лидерската позиция, но битката за баражното второ място продължава.

В най-интригуващия сблъсък "драконите" посрещат именно отбора, който към този момент се намира най-близо до тях - Янтра (Габрово). Фратрия ще чака помощ от русенци, но в същото време трябва да се справи с вече изпадналия Беласица.

Вихрен също е в борбата за среброто, но шансовете на "eделвайсите" са най-малки, тъй като за тях остава само един мач до края на сезона - срещу Миньор, който пък вече е под чертата с изпадащите.

Интересна се очертава да бъде и срещата в Благоевград между Пирин и Севлиево. "Орлетата" все още не са сигурни за своето оцеляване, докато гостите се нуждаят от задължителен успех, за да съхранят шансове за спасение.

Около опасната зона се намират още Спортист (Своге), Спартак (Плевен) и Локомотив (Горна Оряховица).

Втора лига, XXXIII кръг:

15 май, петък, 18:00 ч.:

Дунав (Русе) - Янтра (Габрово)

Беласица - Фратрия

Вихрен (Сандански) - Миньор (Перник)

Черноморец (Бургас) - Спортист (Своге)

Етър - Лудогорец II

Хебър (Пазарджик) - Марек

Пирин (Благоевград) - Севлиево

Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

  • 15 май 2026 | 00:47
  • 39078
  • 109
Банско с шеста поредна победа

Банско с шеста поредна победа

  • 14 май 2026 | 23:20
  • 1810
  • 1
Урибе: Ако спечелим следващия мач, ще сме много близо

Урибе: Ако спечелим следващия мач, ще сме много близо

  • 14 май 2026 | 22:31
  • 1948
  • 1
Сашо Георгиев доволен: Изцяло наш мач

Сашо Георгиев доволен: Изцяло наш мач

  • 14 май 2026 | 22:29
  • 1183
  • 4
Аларкон: Радвам се, че помогнах

Аларкон: Радвам се, че помогнах

  • 14 май 2026 | 22:27
  • 859
  • 0
Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

Берое натовари три точки на гара "Надежда", но влакът за Стара Загора тръгна с една

  • 14 май 2026 | 22:10
  • 38378
  • 129
Виж всички

Водещи Новини

Давид Давидов е гост в Block Out

Давид Давидов е гост в Block Out

  • 15 май 2026 | 10:37
  • 56
  • 0
Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

Владо Николов: Симеон ще играе при Алекс в Италия

  • 15 май 2026 | 10:03
  • 2397
  • 6
Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 15 май 2026 | 10:15
  • 733
  • 0
ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

ЦСКА спира основен футболист на Локо (Пд) за финала

  • 15 май 2026 | 00:47
  • 39078
  • 109
Мбапе: Не бях титуляр, защото съм четвърти избор за нападател

Мбапе: Не бях титуляр, защото съм четвърти избор за нападател

  • 15 май 2026 | 01:25
  • 16480
  • 14