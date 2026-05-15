Здрава битка за баража и напрежение около опасната зона във Втора лига

Днес предстои да се изиграят всички мачове от предпоследния 33-ти кръг във Втора лига. Дунав вече си гарантира лидерската позиция, но битката за баражното второ място продължава.

В най-интригуващия сблъсък "драконите" посрещат именно отбора, който към този момент се намира най-близо до тях - Янтра (Габрово). Фратрия ще чака помощ от русенци, но в същото време трябва да се справи с вече изпадналия Беласица.

Вихрен също е в борбата за среброто, но шансовете на "eделвайсите" са най-малки, тъй като за тях остава само един мач до края на сезона - срещу Миньор, който пък вече е под чертата с изпадащите.

Интересна се очертава да бъде и срещата в Благоевград между Пирин и Севлиево. "Орлетата" все още не са сигурни за своето оцеляване, докато гостите се нуждаят от задължителен успех, за да съхранят шансове за спасение.



Около опасната зона се намират още Спортист (Своге), Спартак (Плевен) и Локомотив (Горна Оряховица).

Втора лига, XXXIII кръг:

15 май, петък, 18:00 ч.:

Дунав (Русе) - Янтра (Габрово)

Беласица - Фратрия

Вихрен (Сандански) - Миньор (Перник)

Черноморец (Бургас) - Спортист (Своге)

Етър - Лудогорец II

Хебър (Пазарджик) - Марек

Пирин (Благоевград) - Севлиево

Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица)