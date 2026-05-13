  3. Пике за скандала в Реал Мадрид: Перес е прав - навсякъде футболистите се бият

  • 13 май 2026 | 16:04
Едно от големите притеснения за феновете на Реал Мадрид през последните дни е сбиването в съблекалнята между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени. Вчера, на пресконференцията си, президентът Флорентино Перес увери, че това е нещо нормално: „Смятам, че е много лошо, но още по-лошо е, че излезе наяве. От 26 години съм тук и няма нито една година, в която двама... или четирима играчи да не са се сбили. Но ми се струва много лошо, че това излиза извън къщата. Сбивали са се през всичките години, в които съм бил тук. Както се бият младите: ритнеш някого, другият ти го връща и после сте приятели. Между другото, и двамата са феноменални момчета и много добри. Това било ужасно, това щяло да съсипе Мадрид, не можело да се толерира... Е, аз го толерирам от двадесет и няколко години и нищо не се е случило.“

По темата се изказа бившият играч на Барселона Жерард Пике. По време на пряко излъчване на Kings League той коментира, че Перес е прав: “ Така е, всяка година има сбивания в съблекалните. Флорентино го е казал, не съм го гледал, но го прочетох. Всяка година хората се бият, това е нормално.“

Световният шампион с Испания обаче твърди, че самият той никога не е участвал в сбиване: „Никога през живота си не съм се бил с никого. Едно е да удариш някого със стик за голф, както се случи и на Арбелоа, а съвсем друго е леко спречкване по време на парад, както ми се случи на мен. Това е приятелска свада.“

