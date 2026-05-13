Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Един от най-изненадващите моменти по време на необичайната вчерашна пресконференция на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес беше споменаването на „бизнесмен от енергийния сектор с южноамерикански акцент, който изглежда иска да се кандидатира на изборите“.

Перес обяви голяма новина, но не тази, която се очакваше

„Ще свикам избори тази година, за да има кандидати. Онзи господин, който говори с енергийните компании и има южноамерикански акцент, нека се кандидатира. Мексикански акцент. Казват, че сме много лоши, че сме диктатура. Нека този господин, за когото говорим, и всички, които желаят, да се явят“, каза Перес. А "Марка" разкрива повече за личността на визирания от президента на Реал Мадрид бизнесмен, който може да се кандидатира за поста.

🚨 This is Enrique Riquelme, the businessman that Florentino Pérez dared to show up for the Real Madrid elections:



· He's the CEO of an energy company called Cox Energy, which is based in Spain.



· His father once was an executive within the Real Madrid board.



— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 13, 2026

Става дума за 37-годишният Енрике Рикелме Вивес. Роденият в Кокс, Аликанте предприемач е пионер в соларния сектор в Латинска Америка, като същевременно има присъствие и в Испания. Рикелме е изпълнителен президент на "Cox Energy" – испанска компания за фотоволтаична слънчева енергия, която започва дейността си през 2014 г. и към момента има офиси и проекти в Мексико, Чили, Панама, Колумбия и Испания.

Младият бизнесмен, чието състояние се оценява на милиарди евро, е включван многократно в класациите на авторитетното списание "Форбс" - например за 100-те най-креативни испанци в света на бизнеса и най-добрите изпълнителни директори за 2024 г., както и за най-влиятелните личности в борбата с климатичните промени. Той е страстен почитател на спорта: Формула Е, голф... и е мадридист по рождение, като е присъствал на финалите на Реал в Шампионската лига в Милано, Киев и Кардиф.

Освен това неговата компания е спонсор на "Team Rafa" – отборът, собственост на Рафаел Надал, който се състезава в UIM E1 World Championship, първото в света състезание с електрически лодки. Рикелме е основател и изпълнителен президент на Grupo Cox - компания, фокусирана върху вода и енергия, особено възобновяеми източници, обезсоляване, повторно използване и пречистване на вода.

🚨 Enrique Riquelme, chairperson of Cox Energy Group, one of the largest renewable energy companies in the world, is the man Florentino Perez hinted at as a possible challenger for the Presidency.



Riquelme stated in 2021 that he wanted to run for the Presidency in the future.
— Madrid Zone (@theMadridZone) May 13, 2026

Според корпоративната презентация на компанията, Cox излиза на испанската фондова борса през ноември 2024 г. „Моята бизнес дейност винаги е била свързана със социална ангажираност и подкрепа за таланти“, отбелязва предприемачът в своя профил в LinkedIn.

Името на Рикелме нашумя на мадридската сцена през 2021 г., когато се появиха спекулации, че може да се изправи срещу Флорентино Перес на изборите в клуба. Тогава той се представи като член (сосио) на Реал Мадрид от над 20 години с желание да предложи алтернатива, но в крайна сметка не предприе тази стъпка.

🚨 CONFIRMED: Enrique Riquelme has reportedly already secured the €150 million + needed to run for the Real Madrid Presidency.



He owns 65% of the capital of Cox Energy Group, which has a total valuation of €1.013 billion. @elconfidencial
— Madrid Zone (@theMadridZone) May 13, 2026

По онова време той беше едно от имената, изразили намерение да се кандидатират в процес, в който Перес в крайна сметка беше преизбран без опозиция. Енрике Рикелме, чийто баща е бил член на борда на директорите, отговаря на изискването да бъде член на „лос бланкос“ повече от двадесет години.