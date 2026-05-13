Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. УЕФА одруса здраво Фенербахче, Моуриньо е една от причините

УЕФА одруса здраво Фенербахче, Моуриньо е една от причините

  • 13 май 2026 | 18:05
  • 491
  • 0
УЕФА одруса здраво Фенербахче, Моуриньо е една от причините

Европейската футболна асоциация УЕФА наложи сериозната глоба от 10 милиона евро на турския гранд Фенербахче заради превишаване лимита за разходи.

Неизпълнените плащания по договора на бившия треньор Жозе Моуриньо и нерегламентираната структура на заплатата на Керем Актюркоглу са оказали особено влияние върху комисията, за да наложи тази глоба, пише сайтът sozcu.com.tr.

Според репортаж на журналиста Яъз Сабунджуоглу, един от най-проблемните аспекти в досието на Фенербахче е високата цена на Жозе Моуриньо. Твърди се, че възнаграждението на португалския специалист представлява сериозна тежест върху общите разходи на клуба.

Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо
Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

Проблем е и възнаграждението на Керем Актюркоглу е била добавено допълнително, след като договорите и другата документация са били представени веч в УЕФА. Също така клубът има да плаща суми по стари договори на Милан Шкриняр и Диего Карлош, които са ги осъдили във ФИФА.

В писмото също така се казва, че наложеното на този етап финансово наказание остава единствено за Фенербахче и по-тежки санкции, в това число изваждане от европейските турнири или забрана за трансфери, не са предвидени. Но накрая се казва, че УЕФА ще следи финансовата структура на клуба и ще наблюдава спазването на финансовия феърплей.

Голмайсторът на Борусия (Дортмунд) е все по-близо до Фенербахче
Голмайсторът на Борусия (Дортмунд) е все по-близо до Фенербахче

Актюркоглу има доста интересна история, като преди да облече екипа на Фенербахче, е бил футболист на Галатасарай, който го продава на Бенфика (Лисабон). Оттам „фенерите“ го връщат край Босфора.

Интересна е историята със заплатата му. От 110 000 евро годишно, заплатата му стана 650 000, а след това 1 400 000 евро за сезон. В Бенфика е подписал договор за 2 800 000 евро годишно, а именно неговият гол срещу Фенербахче класира отбора напред в Шампионската лига. След това „фенерите“ го купиха, като платиха за него 22,5 милиона евро. В момента заплатата му в „жълто-сините“ е 5,2 милиона евро нетна заплата.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

Арбелоа: Спрямо Реал Мадрид винаги е имало двоен стандарт

  • 13 май 2026 | 13:11
  • 2694
  • 12
Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

Документален филм припомни скандалите около Франция на Мондиал 2010, дневник на Доменек е особено пикантен

  • 13 май 2026 | 13:06
  • 1967
  • 0
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17357
  • 25
Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

Меджик Джонсън рекламира Лос Анджелис преди Световното първенство по футбол

  • 13 май 2026 | 11:44
  • 697
  • 0
Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

Кой е бизнесменът, който може да хвърли ръкавицата на Флорентино Перес и да поиска Реал Мадрид?

  • 13 май 2026 | 11:41
  • 10674
  • 7
Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

Испански вестник с остра реакция срещу Флорентино Перес

  • 13 май 2026 | 11:11
  • 1623
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

ЦСКА 0:1 ЦСКА 1948, гостите откриха от дузпа

  • 13 май 2026 | 18:34
  • 19937
  • 86
Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

Добруджа живна в "Овча купел", но остава под чертата

  • 13 май 2026 | 17:08
  • 24334
  • 107
Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

Избухна бомба пред фен клуб на Левски, ето какви са щетите (снимка)

  • 13 май 2026 | 16:03
  • 16052
  • 37
Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

Очаквайте на живо: Григор Димитров - Мартин Дам

  • 13 май 2026 | 17:44
  • 4143
  • 1
Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

Шампионът Левски обяви първото си ново попълнение!

  • 13 май 2026 | 10:33
  • 29079
  • 5
Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

Шефът на съдиите в Англия се произнесе: Явно нарушение срещу Давид Рая

  • 13 май 2026 | 12:02
  • 17357
  • 25