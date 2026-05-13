УЕФА одруса здраво Фенербахче, Моуриньо е една от причините

Европейската футболна асоциация УЕФА наложи сериозната глоба от 10 милиона евро на турския гранд Фенербахче заради превишаване лимита за разходи.
Неизпълнените плащания по договора на бившия треньор Жозе Моуриньо и нерегламентираната структура на заплатата на Керем Актюркоглу са оказали особено влияние върху комисията, за да наложи тази глоба, пише сайтът sozcu.com.tr.
Според репортаж на журналиста Яъз Сабунджуоглу, един от най-проблемните аспекти в досието на Фенербахче е високата цена на Жозе Моуриньо. Твърди се, че възнаграждението на португалския специалист представлява сериозна тежест върху общите разходи на клуба.
Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо
Проблем е и възнаграждението на Керем Актюркоглу е била добавено допълнително, след като договорите и другата документация са били представени веч в УЕФА. Също така клубът има да плаща суми по стари договори на Милан Шкриняр и Диего Карлош, които са ги осъдили във ФИФА.
В писмото също така се казва, че наложеното на този етап финансово наказание остава единствено за Фенербахче и по-тежки санкции, в това число изваждане от европейските турнири или забрана за трансфери, не са предвидени. Но накрая се казва, че УЕФА ще следи финансовата структура на клуба и ще наблюдава спазването на финансовия феърплей.
Актюркоглу има доста интересна история, като преди да облече екипа на Фенербахче, е бил футболист на Галатасарай, който го продава на Бенфика (Лисабон). Оттам „фенерите“ го връщат край Босфора.
Интересна е историята със заплатата му. От 110 000 евро годишно, заплатата му стана 650 000, а след това 1 400 000 евро за сезон. В Бенфика е подписал договор за 2 800 000 евро годишно, а именно неговият гол срещу Фенербахче класира отбора напред в Шампионската лига. След това „фенерите“ го купиха, като платиха за него 22,5 милиона евро. В момента заплатата му в „жълто-сините“ е 5,2 милиона евро нетна заплата.