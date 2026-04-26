  Sportal.bg
  2. Галатасарай
  Галатасарай унищожи Фенербахче и поредната титла вече е формалност

Галатасарай унищожи Фенербахче и поредната титла вече е формалност

  • 26 апр 2026 | 22:15
  • 3961
  • 1
Галатасарай разби преследвача си Фенербахче с класическото 3:0 и до голяма степен си гарантира златните медали в турската Сюперлиг за сезон 2025/2026. След 31 изиграни мача и за двата отбора шампионите водят със седем точки пред “фенерите” и при три оставащи кръга до края на елитния шампионат в южната ни съседка всичко изглежда повече от ясно.

Мачът можеше да протече и по доста по-различен начин, ако в 13-ата минута Андерсон Талиска се бе разписал от дузпа. Той обаче пропусна 11-метровия наказателен удар, а малко преди края на полувремето в 40-ата минута Виктор Осимен прати топката във вратата, пазена от Угурджан Чакър.

Около час след началото Галатасарай можеше да направи сериозна крачка към победата, след като уругваецът Лукас Перейра оплете топката в мрежата на “фенерите”, но попадението не бе зачетено заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Шест минути по-късно Едерсон от гостите си изкара втори жълт картон и въпреки че разликата все още бе минимална, тук като че ли всичко приключи. Само шест минути по-късно, в 67-ата минута Галатасарай на свой ред получи правото да изпълни дузпа, а Бурак Йълмаз не си позволи да сбърка и покачи.

В остатъка от двубоя “фенерите” така и не намериха начин да се съвземат от неприятната ситуация, в която се вкараха, а в 83-ата минута Торейра вкара и редовен гол, който направи поражението на съперника още по-съкрушително.

Фенербахче получи още по-голям удар в добавеното време, когато Матео Гендузи и Мерт Мюлдур получиха жълти картони, което ги изкара от строя за следващата среща на тима и това обезкървяване само потвърди, че шансовете за титлата за поредна година остават илюзорни.

Фенербахче не е печелил титлата в Турция вече цели 12 години - от сезон 2013/2014, а Галатасарай се очертава да продължи хегемонията си, започнала през 2022/2023 с четвърти пореден трофей от Сюперлиг. Последно в южната ни съседка имаше различен шампион през 2022 г., когато със златните медали се окичи Трабзонспор.

Иначе титлата за кампанията 2025/2026 може да отиде при Галатасарай още следващата седмица на 2-ри май (събота) от 20:00 часа българско време, когато шампионите гостуват на Самсунспор и победа ще сложи край на всякакви други теоретични възможности. “Фенерите” пък по същото време приемат градския съперник Истанбул Башакшехир и ако евентуално сбъркат, дори при загуба на Галатасарай, отново интригата ще приключи, тъй като два мача преди края разликата ще бъде от непреодолимите седем точки.

Халф на Атлетико ще пропусне и двата сблъсъка с Арсенал
  • 26 апр 2026 | 20:00

  • 26 апр 2026 | 20:00
Фантастичен гол помогна на Елче за важна победа

  • 26 апр 2026 | 19:34
Марота: Знаем, че сме действали с максимална почтеност
  • 26 апр 2026 | 19:12

  • 26 апр 2026 | 19:12
Челси се справи с Лийдс и стигна до финала на ФА Къп
  • 26 апр 2026 | 19:01

  • 26 апр 2026 | 19:01
Торино отложи празненствата на Интер и след впечатляващо завръщане от 0:2
  • 26 апр 2026 | 20:55

  • 26 апр 2026 | 20:55
Щутгарт загуби ценни точки у дома в борбата за топ 4
  • 26 апр 2026 | 18:38

  • 26 апр 2026 | 18:38
Бижу на Неделев, куриозен автогол и Наумов върнаха Ботев (Пд) в битката за Европа
  • 26 апр 2026 | 20:53

  • 26 апр 2026 | 20:53
Сираков с любопитен коментар за Берое и Лудогорец, отсече: Няма българи за нивото на Левски
  • 26 апр 2026 | 18:06

  • 26 апр 2026 | 18:06
Разправии и след мача на Славия (видео)

  • 26 апр 2026 | 16:30
Милан 0:0 Ювентус, втората част започна

  • 26 апр 2026 | 21:45
Автогол зарадва Черно море на "Лаута"! "Моряците" изместиха Локо (Пд) от петото място
  • 26 апр 2026 | 18:25

  • 26 апр 2026 | 18:25
Великият Карлос Насар бе посрещнат по шампионски в България: Няма време за почивка!
  • 26 апр 2026 | 15:27

  • 26 апр 2026 | 15:27
