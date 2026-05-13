Четири отбора искат Джаксън

Според Bild, поне четири клуба проявяват интерес към нападателя на Байерн Мюнхен, който е собственост на Челси, Никълъс Джаксън. В края на април германският шампион потвърди, че няма да купува Джаксън за 56 млн паунда, така че Никълъс ще се завърне в Лондон след края на наемния си период.

Не се очаква Челси да интегрира Джаксън обратно в състава си и ще се опита да намери друг купувач за нападателя, въпреки че това в крайна сметка зависи от новия старши треньор на лондонския клуб, който дори не е назначен в момента.

Според източника, евентуалната наличност на Джаксън за трансфер е привлякла вниманието на Ювентус, Милан, Фенербахче и Ал-Ахли от Саудитска Арабия.

Този сезон 24-годишният нападател е участвал в 29 мача за отбора от Мюнхен във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки четири асистенции. Договорът на Джаксън с Челси е до лятото на 2033 г.

🚨🇸🇳 NEW: Nicolas Jackson could play in Serie A next season, with Juventus considering a loan move after FC Bayern decided not to activate a €65M option.



Chelsea may be open to another loan, but the decision depends on the new coach and his plans for the striker.



— @BILD pic.twitter.com/rPDCvPoVFs — Forza Juve | 𝑒𝑛. (@TheFJEN) May 12, 2026