Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Четири отбора искат Джаксън

Четири отбора искат Джаксън

  • 13 май 2026 | 07:44
  • 1172
  • 0
Четири отбора искат Джаксън

Според Bild, поне четири клуба проявяват интерес към нападателя на Байерн Мюнхен, който е собственост на Челси, Никълъс Джаксън. В края на април германският шампион потвърди, че няма да купува Джаксън за 56 млн паунда, така че Никълъс ще се завърне в Лондон след края на наемния си период.

Не се очаква Челси да интегрира Джаксън обратно в състава си и ще се опита да намери друг купувач за нападателя, въпреки че това в крайна сметка зависи от новия старши треньор на лондонския клуб, който дори не е назначен в момента.

Според източника, евентуалната наличност на Джаксън за трансфер е привлякла вниманието на Ювентус, Милан, Фенербахче и Ал-Ахли от Саудитска Арабия.

Този сезон 24-годишният нападател е участвал в 29 мача за отбора от Мюнхен във всички състезания, отбелязвайки 10 гола и давайки четири асистенции. Договорът на Джаксън с Челси е до лятото на 2033 г.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

ПСЖ мисли за заместник на Канг-Ин Лий - халф на московското ЦСКА

  • 13 май 2026 | 05:04
  • 1744
  • 0
Челси и Ливърпул искат Тринкао от Спортинг

Челси и Ливърпул искат Тринкао от Спортинг

  • 13 май 2026 | 04:48
  • 4410
  • 0
Алонсо е фаворитът на Челси

Алонсо е фаворитът на Челси

  • 13 май 2026 | 04:23
  • 3473
  • 0
Подкрепен от 19 клуба в Серия А обяви кандидатурата си за президент на Федерацията

Подкрепен от 19 клуба в Серия А обяви кандидатурата си за президент на Федерацията

  • 13 май 2026 | 03:18
  • 1721
  • 0
Милан иска Влахович

Милан иска Влахович

  • 13 май 2026 | 03:15
  • 1541
  • 1
Без Суарес на Мондиал 2026

Без Суарес на Мондиал 2026

  • 13 май 2026 | 02:44
  • 3073
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

Пореден епизод на битките между Лудогорец и Левски

  • 13 май 2026 | 07:06
  • 9040
  • 43
Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

Време е за реванш! Осакатен и мислещ за финала ЦСКА излиза срещу целещия се в Европа ЦСКА 1948

  • 13 май 2026 | 07:12
  • 6448
  • 23
Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

Могат ли талантите на Славия да засилят Добруджа по склона?

  • 13 май 2026 | 07:33
  • 2796
  • 4
Интер и Лацио във финал с огромен заряд

Интер и Лацио във финал с огромен заряд

  • 13 май 2026 | 08:33
  • 1069
  • 1
Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

Арда отново победи на "Колежа"! Бразилец се превърна в грешник за "канарчетата"

  • 12 май 2026 | 22:10
  • 21528
  • 57
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 35571
  • 72